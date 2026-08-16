قیمت امروز looong

قیمت لحظه‌ ای looong (LOOONG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 61.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOOONG به USD برابر با $ 0 برای هر LOOONG می‌ باشد.

توکن looong در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,449 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 961.27M LOOONG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOOONG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00249379 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOOONG طی یک ساعت گذشته به میزان -6.61% و در هفت روز اخیر به میزان +10.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار looong (LOOONG)

ارزش بازار $ 46.45K$ 46.45K $ 46.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.45K$ 46.45K $ 46.45K سرمایه در گردش 961.27M 961.27M 961.27M عرضه کل 961,269,367.791583 961,269,367.791583 961,269,367.791583

ارزش بازار فعلی looong برابر است با $ 46.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LOOONG برابر است با 961.27M، و عرضه کل آن 961269367.791583 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.45K است.