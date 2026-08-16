قیمت امروز LOOK

قیمت لحظه‌ ای LOOK (LOOK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOOK به USD برابر با $ 0 برای هر LOOK می‌ باشد.

توکن LOOK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 310,186 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 922.37M LOOK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOOK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.130722 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOOK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان +25.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.59K رسیده است.

اطلاعات بازار LOOK (LOOK)

ارزش بازار $ 310.19K$ 310.19K $ 310.19K حجم (24 ساعته) $ 3.59K$ 3.59K $ 3.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 310.19K$ 310.19K $ 310.19K سرمایه در گردش 922.37M 922.37M 922.37M عرضه کل 922,370,676.7251267 922,370,676.7251267 922,370,676.7251267

ارزش بازار فعلی LOOK برابر است با $ 310.19K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.59K. عرضه در گردش LOOK برابر است با 922.37M، و عرضه کل آن 922370676.7251267 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 310.19K است.