قیمت امروز LokiCoin

قیمت لحظه‌ ای LokiCoin (LOKI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOKI به USD برابر با $ 0 برای هر LOKI می‌ باشد.

توکن LokiCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,563 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M LOKI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOKI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00469673 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOKI طی یک ساعت گذشته به میزان +1.80% و در هفت روز اخیر به میزان -12.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 815.11 رسیده است.

اطلاعات بازار LokiCoin (LOKI)

ارزش بازار $ 63.56K$ 63.56K $ 63.56K حجم (24 ساعته) $ 815.11$ 815.11 $ 815.11 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.56K$ 63.56K $ 63.56K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی LokiCoin برابر است با $ 63.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 815.11. عرضه در گردش LOKI برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.56K است.