قیمت لحظه‌ ای Live Ai امروز برابر است با 0.03131108 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LAU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LAU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Live Ai امروز برابر است با 0.03131108 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LAU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LAU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Live Ai (LAU)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 LAU به USD:

$0.03131108
-2.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Live Ai (LAU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:58:43 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Live Ai (LAU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03125867
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03216221
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03125867
$ 0.03216221
$ 1.32
$ 0.03125867
--

-2.43%

-31.05%

-31.05%

قیمت لحظه‌ ای Live Ai (LAU) برابر است با $0.03131108. در 24 ساعت گذشته، LAU در بازه قیمتی حداقل $ 0.03125867 تا حداکثر $ 0.03216221 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LAU برابر با $ 1.32 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.03125867 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LAU در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -2.43% و در 7 روز گذشته -31.05% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Live Ai (LAU)

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

$ 31.31K
1.00M
1,000,000.0
ارزش بازار فعلی Live Ai برابر است با $ 31.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LAU برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.31K است.

تاریخچه قیمت Live Ai (LAU) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Live Ai به USD به میزان $ -0.00078158158308895 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Live Ai به USD به میزان $ -0.0178821116 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Live Ai به USD به میزان $ -0.0274139902 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Live Ai به USD به میزان $ -0.40956240767191475 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00078158158308895-2.43%
30 روز$ -0.0178821116-57.11%
60 روز$ -0.0274139902-87.55%
90 روز$ -0.40956240767191475-92.89%

Live AiLAU چیست

Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Live Ai (USD)

ارزش Live Ai (LAU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Live Ai (LAU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Live Ai را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Live Ai را بررسی کنید!

LAU به ارزهای محلی

توکنومیکس Live Ai (LAU)

درک، توکنومیکس Live Ai (LAU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LAU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Live Ai (LAU)

امروز Live Ai (LAU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LAU به واحد USD برابر است با 0.03131108 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LAU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LAU نسبت به USD برابر است با $ 0.03131108. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Live Ai چقدر است؟
ارزش بازار LAU برابر است با $ 31.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LAU چقدر است؟
عرضه در گردش LAU برابر است با 1.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LAU چقدر بوده است؟
LAU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.32 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LAU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LAU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03125867 USD رسید.
حجم معاملات LAU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LAU برابر است با -- USD.
آیا LAU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LAU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LAU مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

