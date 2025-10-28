Liquid Staked SOLLSSOL چیست

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

منبع Liquid Staked SOL (LSSOL) وب سایت رسمی

LSSOL به ارزهای محلی

توکنومیکس Liquid Staked SOL (LSSOL)

درک، توکنومیکس Liquid Staked SOL (LSSOL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LSSOL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Liquid Staked SOL (LSSOL) امروز Liquid Staked SOL (LSSOL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LSSOL به واحد USD برابر است با 204.2 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LSSOL نسبت به USD چقدر است؟ $ 204.2 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LSSOL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Liquid Staked SOL چقدر است؟ ارزش بازار LSSOL برابر است با $ 2.35M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LSSOL چقدر است؟ عرضه در گردش LSSOL برابر است با 11.53K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LSSOL چقدر بوده است؟ LSSOL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 384.79 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LSSOL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LSSOL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 176.2 USD رسید. حجم معاملات LSSOL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LSSOL برابر است با -- USD . آیا LSSOL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LSSOL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LSSOL مراجعه کنید.

