قیمت امروز Liluni

قیمت لحظه‌ ای Liluni (LILUNI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LILUNI به USD برابر با $ 0 برای هر LILUNI می‌ باشد.

توکن Liluni در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 938,000 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B LILUNI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LILUNI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00506463 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LILUNI طی یک ساعت گذشته به میزان -1.79% و در هفت روز اخیر به میزان +25.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.47K رسیده است.

اطلاعات بازار Liluni (LILUNI)

ارزش بازار $ 938.00K$ 938.00K $ 938.00K حجم (24 ساعته) $ 52.47K$ 52.47K $ 52.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 938.00K$ 938.00K $ 938.00K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Liluni برابر است با $ 938.00K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.47K. عرضه در گردش LILUNI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 938.00K است.