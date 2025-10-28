Lil FrogLILFROG چیست

Hedz Frog is a community-driven memecoin built on the Ethereum network, inspired by the unstoppable energy of internet culture and the legendary meme frog character. The project aims to combine fun, creativity, and decentralized finance into one movement. Hedz Frog isn't just a token—it's your best friend in the crypto world, symbolizing strength, humor, and unity. By joining, holders become part of a vibrant ecosystem where memes, community, and blockchain merge to create a powerful cultural and financial phenomenon.

پیش‌ بینی قیمت Lil Frog (USD)

ارزش Lil Frog (LILFROG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Lil Frog (LILFROG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Lil Frog را بررسی کنید.

LILFROG به ارزهای محلی

توکنومیکس Lil Frog (LILFROG)

درک، توکنومیکس Lil Frog (LILFROG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LILFROG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lil Frog (LILFROG) امروز Lil Frog (LILFROG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LILFROG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LILFROG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LILFROG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lil Frog چقدر است؟ ارزش بازار LILFROG برابر است با $ 10.71K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LILFROG چقدر است؟ عرضه در گردش LILFROG برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LILFROG چقدر بوده است؟ LILFROG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0158498 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LILFROG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LILFROG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LILFROG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LILFROG برابر است با -- USD . آیا LILFROG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LILFROG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LILFROG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Lil Frog (LILFROG)