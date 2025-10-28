likesLIKES چیست

repost tiktoks to farcaster. have fun. earn real $$$. likes.fun is weaponizing degen speculation to pay creators more than tiktok ever did. $likes is a core platform token that makes this whole thing work. launched via Clanker on Base with 3% LP fees set up, all gathered in WETH. 60% of the fees are instantly assigned to reward top hunters and original tiktok creators. curation isn't the endgame - it's just the cold start. when any tiktoker sees $1000+ sitting in rewards, they won't ask about tokenomics. they'll come and ask how to claim. and that's when cold start becomes flywheel.

منبع likes (LIKES) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت likes (USD)

ارزش likes (LIKES) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از likes (LIKES) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت likes را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت likes را بررسی کنید!

LIKES به ارزهای محلی

توکنومیکس likes (LIKES)

درک، توکنومیکس likes (LIKES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIKES بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره likes (LIKES) امروز likes (LIKES) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LIKES به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LIKES نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LIKES نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار likes چقدر است؟ ارزش بازار LIKES برابر است با $ 448.12K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LIKES چقدر است؟ عرضه در گردش LIKES برابر است با 68.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIKES چقدر بوده است؟ LIKES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LIKES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LIKES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LIKES چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIKES برابر است با -- USD . آیا LIKES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LIKES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIKES مراجعه کنید.

