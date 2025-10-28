KwentaKWENTA چیست

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

پیش‌ بینی قیمت Kwenta (USD)

ارزش Kwenta (KWENTA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kwenta (KWENTA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kwenta را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kwenta را بررسی کنید!

KWENTA به ارزهای محلی

توکنومیکس Kwenta (KWENTA)

درک، توکنومیکس Kwenta (KWENTA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KWENTA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kwenta (KWENTA) امروز Kwenta (KWENTA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KWENTA به واحد USD برابر است با 19.94 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KWENTA نسبت به USD چقدر است؟ $ 19.94 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KWENTA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kwenta چقدر است؟ ارزش بازار KWENTA برابر است با $ 10.62M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KWENTA چقدر است؟ عرضه در گردش KWENTA برابر است با 532.38K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KWENTA چقدر بوده است؟ KWENTA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 790.99 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KWENTA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KWENTA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 6.88 USD رسید. حجم معاملات KWENTA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KWENTA برابر است با -- USD . آیا KWENTA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KWENTA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KWENTA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kwenta (KWENTA)