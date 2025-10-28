قیمت لحظه‌ ای Krypto Cock امروز برابر است با 0.00021531 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COCK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COCK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Krypto Cock امروز برابر است با 0.00021531 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COCK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COCK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره COCK

اطلاعات قیمت COCK

وب‌سایت رسمی COCK

توکنومیکس COCK

پیش‌بینی قیمت COCK

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Krypto Cock

قیمت Krypto Cock (COCK)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 COCK به USD:

$0.00021467
$0.00021467$0.00021467
-3.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Krypto Cock (COCK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:57:12 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Krypto Cock (COCK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00021513
$ 0.00021513$ 0.00021513
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00022734
$ 0.00022734$ 0.00022734
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00021513
$ 0.00021513$ 0.00021513

$ 0.00022734
$ 0.00022734$ 0.00022734

$ 0.00033393
$ 0.00033393$ 0.00033393

$ 0.00019852
$ 0.00019852$ 0.00019852

-2.23%

-3.38%

+2.74%

+2.74%

قیمت لحظه‌ ای Krypto Cock (COCK) برابر است با $0.00021531. در 24 ساعت گذشته، COCK در بازه قیمتی حداقل $ 0.00021513 تا حداکثر $ 0.00022734 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته COCK برابر با $ 0.00033393 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00019852 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، COCK در یک ساعت گذشته -2.23%، در 24 ساعت گذشته -3.38% و در 7 روز گذشته +2.74% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Krypto Cock (COCK)

$ 215.31K
$ 215.31K$ 215.31K

--
----

$ 215.31K
$ 215.31K$ 215.31K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Krypto Cock برابر است با $ 215.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COCK برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 215.31K است.

تاریخچه قیمت Krypto Cock (COCK) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Krypto Cock به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Krypto Cock به USD به میزان $ -0.0000127237 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Krypto Cock به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Krypto Cock به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.38%
30 روز$ -0.0000127237-5.90%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Krypto CockCOCK چیست

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.

The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience

$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Krypto Cock (COCK)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Krypto Cock (USD)

ارزش Krypto Cock (COCK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Krypto Cock (COCK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Krypto Cock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Krypto Cock را بررسی کنید!

COCK به ارزهای محلی

توکنومیکس Krypto Cock (COCK)

درک، توکنومیکس Krypto Cock (COCK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COCK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Krypto Cock (COCK)

امروز Krypto Cock (COCK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای COCK به واحد USD برابر است با 0.00021531 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی COCK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی COCK نسبت به USD برابر است با $ 0.00021531. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Krypto Cock چقدر است؟
ارزش بازار COCK برابر است با $ 215.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش COCK چقدر است؟
عرضه در گردش COCK برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت COCK چقدر بوده است؟
COCK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00033393 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت COCK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
COCK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00019852 USD رسید.
حجم معاملات COCK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COCK برابر است با -- USD.
آیا COCK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد COCK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COCK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:57:12 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Krypto Cock (COCK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,695.65
$113,695.65$113,695.65

-1.10%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,077.05
$4,077.05$4,077.05

-2.29%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05200
$0.05200$0.05200

-6.65%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.08
$199.08$199.08

-0.51%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2966
$4.2966$4.2966

-17.15%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,077.05
$4,077.05$4,077.05

-2.29%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,695.65
$113,695.65$113,695.65

-1.10%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.08
$199.08$199.08

-0.51%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6247
$2.6247$2.6247

-1.37%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.18
$1,125.18$1,125.18

-1.61%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001106
$0.001106$0.001106

+84.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001414
$0.0000000000000001414$0.0000000000000001414

+1,197.24%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1654
$0.1654$0.1654

+230.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04487
$0.04487$0.04487

+124.35%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000196
$0.0000000000196$0.0000000000196

+92.15%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01802
$0.01802$0.01802

+80.20%