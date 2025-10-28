Krypto CockCOCK چیست

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem. The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience $COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

پیش‌ بینی قیمت Krypto Cock (USD)

ارزش Krypto Cock (COCK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Krypto Cock (COCK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Krypto Cock را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Krypto Cock (COCK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COCK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Krypto Cock (COCK) امروز Krypto Cock (COCK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای COCK به واحد USD برابر است با 0.00021531 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی COCK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00021531 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی COCK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Krypto Cock چقدر است؟ ارزش بازار COCK برابر است با $ 215.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش COCK چقدر است؟ عرضه در گردش COCK برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت COCK چقدر بوده است؟ COCK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00033393 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت COCK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ COCK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00019852 USD رسید. حجم معاملات COCK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COCK برابر است با -- USD . آیا COCK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد COCK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COCK مراجعه کنید.

