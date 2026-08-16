قیمت امروز KOALA AI

قیمت لحظه‌ ای KOALA AI (KOKO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KOKO به USD برابر با $ 0 برای هر KOKO می‌ باشد.

توکن KOALA AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 103,934 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.43T KOKO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KOKO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KOKO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +4.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KOALA AI (KOKO)

ارزش بازار $ 103.93K$ 103.93K $ 103.93K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 103.93K$ 103.93K $ 103.93K سرمایه در گردش 9.43T 9.43T 9.43T عرضه کل 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0

ارزش بازار فعلی KOALA AI برابر است با $ 103.93K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KOKO برابر است با 9.43T، و عرضه کل آن 9955598183529.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 103.93K است.