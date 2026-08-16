قیمت امروز Kimchicoin

قیمت لحظه‌ ای Kimchicoin (KIMCHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KIMCHI به USD برابر با $ 0 برای هر KIMCHI می‌ باشد.

توکن Kimchicoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,275 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.84M KIMCHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KIMCHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00325235 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KIMCHI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -17.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Kimchicoin (KIMCHI)

ارزش بازار $ 39.28K$ 39.28K $ 39.28K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.28K$ 39.28K $ 39.28K سرمایه در گردش 999.84M 999.84M 999.84M عرضه کل 999,841,939.7471076 999,841,939.7471076 999,841,939.7471076

ارزش بازار فعلی Kimchicoin برابر است با $ 39.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KIMCHI برابر است با 999.84M، و عرضه کل آن 999841939.7471076 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.28K است.