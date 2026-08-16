قیمت امروز just memecoin

قیمت لحظه‌ ای just memecoin (MEMECOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEMECOIN به USD برابر با $ 0 برای هر MEMECOIN می‌ باشد.

توکن just memecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42,773 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 992.92M MEMECOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEMECOIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.055244 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEMECOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -2.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار just memecoin (MEMECOIN)

ارزش بازار $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K سرمایه در گردش 992.92M 992.92M 992.92M عرضه کل 992,917,361.794979 992,917,361.794979 992,917,361.794979

ارزش بازار فعلی just memecoin برابر است با $ 42.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEMECOIN برابر است با 992.92M، و عرضه کل آن 992917361.794979 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.77K است.