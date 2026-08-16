قیمت امروز JRNY

قیمت لحظه‌ ای JRNY (JRNY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JRNY به USD برابر با $ 0 برای هر JRNY می‌ باشد.

توکن JRNY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 332,015 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 620.00M JRNY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JRNY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00138496 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JRNY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -5.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 615.61 رسیده است.

اطلاعات بازار JRNY (JRNY)

ارزش بازار $ 332.02K$ 332.02K $ 332.02K حجم (24 ساعته) $ 615.61$ 615.61 $ 615.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 535.51K$ 535.51K $ 535.51K سرمایه در گردش 620.00M 620.00M 620.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی JRNY برابر است با $ 332.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 615.61. عرضه در گردش JRNY برابر است با 620.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 535.51K است.