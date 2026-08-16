قیمت امروز Jellybean

قیمت لحظه‌ ای Jellybean (JELLYBEAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JELLYBEAN به USD برابر با $ 0 برای هر JELLYBEAN می‌ باشد.

توکن Jellybean در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,080 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.77M JELLYBEAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JELLYBEAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00736511 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JELLYBEAN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -2.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Jellybean (JELLYBEAN)

ارزش بازار $ 43.08K$ 43.08K $ 43.08K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.08K$ 43.08K $ 43.08K سرمایه در گردش 995.77M 995.77M 995.77M عرضه کل 995,774,219.26454 995,774,219.26454 995,774,219.26454

ارزش بازار فعلی Jellybean برابر است با $ 43.08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JELLYBEAN برابر است با 995.77M، و عرضه کل آن 995774219.26454 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.08K است.