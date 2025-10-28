قیمت لحظه‌ ای JELLY TIME امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JELLY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JELLY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای JELLY TIME امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JELLY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JELLY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره JELLY

اطلاعات قیمت JELLY

وب‌سایت رسمی JELLY

توکنومیکس JELLY

پیش‌بینی قیمت JELLY

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو JELLY TIME

قیمت JELLY TIME (JELLY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 JELLY به USD:

--
----
+18.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای JELLY TIME (JELLY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:13:01 (UTC+8)

اطلاعات قیمت JELLY TIME (JELLY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015406
$ 0.0015406$ 0.0015406

$ 0
$ 0$ 0

+1.59%

+18.01%

+47.43%

+47.43%

قیمت لحظه‌ ای JELLY TIME (JELLY) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، JELLY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته JELLY برابر با $ 0.0015406 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، JELLY در یک ساعت گذشته +1.59%، در 24 ساعت گذشته +18.01% و در 7 روز گذشته +47.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار JELLY TIME (JELLY)

$ 21.59K
$ 21.59K$ 21.59K

--
----

$ 21.59K
$ 21.59K$ 21.59K

999.76M
999.76M 999.76M

999,760,634.305833
999,760,634.305833 999,760,634.305833

ارزش بازار فعلی JELLY TIME برابر است با $ 21.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JELLY برابر است با 999.76M، و عرضه کل آن 999760634.305833 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.59K است.

تاریخچه قیمت JELLY TIME (JELLY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت JELLY TIME به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت JELLY TIME به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت JELLY TIME به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت JELLY TIME به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+18.01%
30 روز$ 0-4.04%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

JELLY TIMEJELLY چیست

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع JELLY TIME (JELLY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت JELLY TIME (USD)

ارزش JELLY TIME (JELLY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از JELLY TIME (JELLY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت JELLY TIME را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت JELLY TIME را بررسی کنید!

JELLY به ارزهای محلی

توکنومیکس JELLY TIME (JELLY)

درک، توکنومیکس JELLY TIME (JELLY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JELLY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره JELLY TIME (JELLY)

امروز JELLY TIME (JELLY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای JELLY به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی JELLY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی JELLY نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار JELLY TIME چقدر است؟
ارزش بازار JELLY برابر است با $ 21.59K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش JELLY چقدر است؟
عرضه در گردش JELLY برابر است با 999.76M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت JELLY چقدر بوده است؟
JELLY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0015406 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت JELLY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
JELLY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات JELLY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JELLY برابر است با -- USD.
آیا JELLY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد JELLY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JELLY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:13:01 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به JELLY TIME (JELLY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,130.00
$114,130.00$114,130.00

-0.73%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.36
$4,113.36$4,113.36

-1.42%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04928
$0.04928$0.04928

-11.54%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.04
$202.04$202.04

+0.96%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4366
$4.4366$4.4366

-14.45%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.36
$4,113.36$4,113.36

-1.42%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,130.00
$114,130.00$114,130.00

-0.73%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.04
$202.04$202.04

+0.96%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6445
$2.6445$2.6445

-0.63%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,130.62
$1,130.62$1,130.62

-1.14%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$61.80000
$61.80000$61.80000

+494,300.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.03360
$0.03360$0.03360

+3,260.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000015357
$0.0000000000000015357$0.0000000000000015357

+13,988.99%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1610
$0.1610$0.1610

+222.00%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0288
$0.0288$0.0288

+119.84%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03607
$0.03607$0.03607

+93.71%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000195
$0.0000000000195$0.0000000000195

+91.17%