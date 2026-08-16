قیمت امروز JAM

قیمت لحظه‌ ای JAM (JAM) در حال حاضر برابر با $ 0.00553432 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JAM به USD برابر با $ 0.00553432 برای هر JAM می‌ باشد.

توکن JAM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 983,269 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 147.63M JAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JAM در بازه‌ ای بین $ 0.00543703 (حداقل) و $ 0.00555648 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.077332 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0053866 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JAM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -28.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 129.51 رسیده است.

اطلاعات بازار JAM (JAM)

ارزش بازار $ 983.27K$ 983.27K $ 983.27K حجم (24 ساعته) $ 129.51$ 129.51 $ 129.51 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M سرمایه در گردش 147.63M 147.63M 147.63M عرضه کل 999,999,999.641655 999,999,999.641655 999,999,999.641655

ارزش بازار فعلی JAM برابر است با $ 983.27K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 129.51. عرضه در گردش JAM برابر است با 147.63M، و عرضه کل آن 999999999.641655 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.53M است.