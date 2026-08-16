قیمت امروز iAero

قیمت لحظه‌ ای iAero (IAERO) در حال حاضر برابر با $ 0.299996 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IAERO به USD برابر با $ 0.299996 برای هر IAERO می‌ باشد.

توکن iAero در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,673,516 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.58M IAERO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IAERO در بازه‌ ای بین $ 0.298866 (حداقل) و $ 0.301929 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.617978 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.138179 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IAERO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -10.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 93.65 رسیده است.

اطلاعات بازار iAero (IAERO)

ارزش بازار $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M حجم (24 ساعته) $ 93.65$ 93.65 $ 93.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M سرمایه در گردش 5.58M 5.58M 5.58M عرضه کل 5,578,457.708145465 5,578,457.708145465 5,578,457.708145465

ارزش بازار فعلی iAero برابر است با $ 1.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 93.65. عرضه در گردش IAERO برابر است با 5.58M، و عرضه کل آن 5578457.708145465 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.67M است.