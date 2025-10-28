HyprHYPR چیست

Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT. Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Hypr (USD)

ارزش Hypr (HYPR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hypr (HYPR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hypr را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hypr را بررسی کنید!

HYPR به ارزهای محلی

توکنومیکس Hypr (HYPR)

درک، توکنومیکس Hypr (HYPR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HYPR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hypr (HYPR) امروز Hypr (HYPR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HYPR به واحد USD برابر است با 0.00190631 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HYPR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00190631 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HYPR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Hypr چقدر است؟ ارزش بازار HYPR برابر است با $ 1.45M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HYPR چقدر است؟ عرضه در گردش HYPR برابر است با 760.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HYPR چقدر بوده است؟ HYPR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00874279 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HYPR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HYPR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00118399 USD رسید. حجم معاملات HYPR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HYPR برابر است با -- USD . آیا HYPR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HYPR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HYPR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hypr (HYPR)