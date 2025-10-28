HypertricsHYTR چیست

Hypertrics (HYTR) is a meme token on HyperEVM that combines internet culture with deflationary mechanics. Token burns are carried out manually through campaigns that are organized and publicly announced. The project emphasizes community engagement, transparency of actions, and a unique narrative built around the rebellious robot — a symbol of the ongoing reduction of supply while flying to the moon. Hypertrics (HYTR) is a meme token on HyperEVM that combines internet culture with deflationary mechanics. Token burns are carried out manually through campaigns that are organized and publicly announced. The project emphasizes community engagement, transparency of actions, and a unique narrative built around the rebellious robot — a symbol of the ongoing reduction of supply while flying to the moon.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Hypertrics (HYTR) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Hypertrics (USD)

ارزش Hypertrics (HYTR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hypertrics (HYTR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hypertrics را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hypertrics را بررسی کنید!

HYTR به ارزهای محلی

توکنومیکس Hypertrics (HYTR)

درک، توکنومیکس Hypertrics (HYTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HYTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hypertrics (HYTR) امروز Hypertrics (HYTR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HYTR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HYTR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HYTR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Hypertrics چقدر است؟ ارزش بازار HYTR برابر است با $ 36.72K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HYTR چقدر است؟ عرضه در گردش HYTR برابر است با 795.76M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HYTR چقدر بوده است؟ HYTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HYTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HYTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HYTR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HYTR برابر است با -- USD . آیا HYTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HYTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HYTR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hypertrics (HYTR)