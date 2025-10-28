HueyHUEY چیست

Huey is a community-driven token launched on the Base blockchain. The project's purpose is to combine meme culture with transparent tokenomics, offering an accessible way for users to participate in the Base ecosystem. Huey aims to foster community engagement through social media, art, and gamified experiences, while maintaining credibility through renounced contracts, locked liquidity, and open communication. By building around a fun and recognizable mascot, Huey promotes inclusivity, participation, and long-term engagement rather than speculation alone.

منبع Huey (HUEY) وب سایت رسمی

HUEY به ارزهای محلی

توکنومیکس Huey (HUEY)

درک، توکنومیکس Huey (HUEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HUEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Huey (HUEY) امروز Huey (HUEY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HUEY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HUEY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HUEY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Huey چقدر است؟ ارزش بازار HUEY برابر است با $ 12.95K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HUEY چقدر است؟ عرضه در گردش HUEY برابر است با 924.98M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HUEY چقدر بوده است؟ HUEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HUEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HUEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HUEY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HUEY برابر است با -- USD . آیا HUEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HUEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HUEY مراجعه کنید.

