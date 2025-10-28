HoldME TokenHOLDME چیست

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility. No Promises. Just Action. HoldME's core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we've established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum. Why the Burn Matters – It's a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it's a self-sustaining ecosystem. Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible. We don't stake. We don't redistribute. We don't inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible. The result isn't speculation. It's accountability.

پیش‌ بینی قیمت HoldME Token (USD)

ارزش HoldME Token (HOLDME) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HoldME Token (HOLDME) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HoldME Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HoldME Token را بررسی کنید!

HOLDME به ارزهای محلی

توکنومیکس HoldME Token (HOLDME)

درک، توکنومیکس HoldME Token (HOLDME) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOLDME بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HoldME Token (HOLDME) امروز HoldME Token (HOLDME) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HOLDME به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HOLDME نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HOLDME نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار HoldME Token چقدر است؟ ارزش بازار HOLDME برابر است با $ 144.87K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HOLDME چقدر است؟ عرضه در گردش HOLDME برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOLDME چقدر بوده است؟ HOLDME به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HOLDME در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HOLDME به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HOLDME چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOLDME برابر است با -- USD . آیا HOLDME در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HOLDME در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOLDME مراجعه کنید.

