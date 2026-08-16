قیمت امروز Hive AI

قیمت لحظه‌ ای Hive AI (BUZZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUZZ به USD برابر با $ 0 برای هر BUZZ می‌ باشد.

توکن Hive AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 301,501 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M BUZZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUZZ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.185533 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUZZ طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -6.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 233.07 رسیده است.

اطلاعات بازار Hive AI (BUZZ)

ارزش بازار $ 301.50K$ 301.50K $ 301.50K حجم (24 ساعته) $ 233.07$ 233.07 $ 233.07 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 301.50K$ 301.50K $ 301.50K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,828,532.356267 999,828,532.356267 999,828,532.356267

ارزش بازار فعلی Hive AI برابر است با $ 301.50K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 233.07. عرضه در گردش BUZZ برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999828532.356267 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 301.50K است.