قیمت امروز HashToken

قیمت لحظه‌ ای HashToken (HTK) در حال حاضر برابر با $ 108.08 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HTK به USD برابر با $ 108.08 برای هر HTK می‌ باشد.

توکن HashToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 379,339 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.51K HTK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HTK در بازه‌ ای بین $ 105.49 (حداقل) و $ 125.27 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 132.27 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 65.39 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HTK طی یک ساعت گذشته به میزان -1.32% و در هفت روز اخیر به میزان +55.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.20K رسیده است.

اطلاعات بازار HashToken (HTK)

ارزش بازار $ 379.34K$ 379.34K $ 379.34K حجم (24 ساعته) $ 2.20K$ 2.20K $ 2.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 379.34K$ 379.34K $ 379.34K سرمایه در گردش 3.51K 3.51K 3.51K عرضه کل 3,510.0 3,510.0 3,510.0

ارزش بازار فعلی HashToken برابر است با $ 379.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.20K. عرضه در گردش HTK برابر است با 3.51K، و عرضه کل آن 3510.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 379.34K است.