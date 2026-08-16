قیمت امروز Harambe AI

قیمت لحظه‌ ای Harambe AI (HARAMBEAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HARAMBEAI به USD برابر با $ 0 برای هر HARAMBEAI می‌ باشد.

توکن Harambe AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 200,985 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 401.58M HARAMBEAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HARAMBEAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.17 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HARAMBEAI طی یک ساعت گذشته به میزان +11.57% و در هفت روز اخیر به میزان -1.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 599.27 رسیده است.

اطلاعات بازار Harambe AI (HARAMBEAI)

ارزش بازار $ 200.99K$ 200.99K $ 200.99K حجم (24 ساعته) $ 599.27$ 599.27 $ 599.27 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 345.34K$ 345.34K $ 345.34K سرمایه در گردش 401.58M 401.58M 401.58M عرضه کل 585,983,800.0 585,983,800.0 585,983,800.0

ارزش بازار فعلی Harambe AI برابر است با $ 200.99K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 599.27. عرضه در گردش HARAMBEAI برابر است با 401.58M، و عرضه کل آن 585983800.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 345.34K است.