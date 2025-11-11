اقتصاد توکنی Habitat (HABITAT)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Habitat (HABITAT)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:21:08 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Habitat (HABITAT)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Habitat (HABITAT)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 4.62M
$ 4.62M
کل عرضه:
$ 100.00M
$ 100.00M
منبع تغذیه در گردش:
$ 73.56M
$ 73.56M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 6.28M
$ 6.28M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.173107
$ 0.173107
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.04370948
$ 0.04370948
قیمت فعلی:
$ 0.062764
$ 0.062764

اطلاعات Habitat (HABITAT).

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable.

We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.habitatprotocol.com
وایت پیپر
https://www.habitatprotocol.com/litepaper

توکنومیکس Habitat (HABITAT): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Habitat (HABITAT) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های HABITAT که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های HABITAT که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی HABITAT را درک کردید، قیمت زنده توکن HABITAT را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت HABITAT

می‌خواهید بدانید که HABITAT به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت HABITAT ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.