قیمت لحظه‌ ای GPUAI امروز برابر است با 0.00664573 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GPUAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GPUAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت GPUAI (GPUAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GPUAI به USD:

$0.00664573
$0.00664573
+2.50%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای GPUAI (GPUAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:46:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت GPUAI (GPUAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00559988
$ 0.00559988
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00697612
$ 0.00697612
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00559988
$ 0.00559988

$ 0.00697612
$ 0.00697612

$ 0.6198
$ 0.6198

$ 0.00437792
$ 0.00437792

-1.58%

+2.52%

+15.17%

+15.17%

قیمت لحظه‌ ای GPUAI (GPUAI) برابر است با $0.00664573. در 24 ساعت گذشته، GPUAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00559988 تا حداکثر $ 0.00697612 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GPUAI برابر با $ 0.6198 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00437792 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GPUAI در یک ساعت گذشته -1.58%، در 24 ساعت گذشته +2.52% و در 7 روز گذشته +15.17% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار GPUAI (GPUAI)

$ 408.71K
$ 408.71K

--
--

$ 664.57K
$ 664.57K

61.50M
61.50M

100,000,000.0
100,000,000.0

ارزش بازار فعلی GPUAI برابر است با $ 408.71K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GPUAI برابر است با 61.50M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 664.57K است.

تاریخچه قیمت GPUAI (GPUAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت GPUAI به USD به میزان $ +0.00016351 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت GPUAI به USD به میزان $ -0.0022487482 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت GPUAI به USD به میزان $ -0.0023689083 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت GPUAI به USD به میزان $ -0.000246499713625034 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00016351+2.52%
30 روز$ -0.0022487482-33.83%
60 روز$ -0.0023689083-35.64%
90 روز$ -0.000246499713625034-3.57%

GPUAIGPUAI چیست

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع GPUAI (GPUAI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GPUAI (USD)

ارزش GPUAI (GPUAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GPUAI (GPUAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GPUAI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GPUAI را بررسی کنید!

GPUAI به ارزهای محلی

توکنومیکس GPUAI (GPUAI)

درک، توکنومیکس GPUAI (GPUAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GPUAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GPUAI (GPUAI)

امروز GPUAI (GPUAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GPUAI به واحد USD برابر است با 0.00664573 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GPUAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GPUAI نسبت به USD برابر است با $ 0.00664573. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار GPUAI چقدر است؟
ارزش بازار GPUAI برابر است با $ 408.71K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GPUAI چقدر است؟
عرضه در گردش GPUAI برابر است با 61.50M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GPUAI چقدر بوده است؟
GPUAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.6198 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GPUAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GPUAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00437792 USD رسید.
حجم معاملات GPUAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GPUAI برابر است با -- USD.
آیا GPUAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GPUAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GPUAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:46:42 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,891.50

$4,097.02

$0.05290

$201.24

$4.1145

$4,097.02

$113,891.50

$201.24

$2.6261

$1,140.19

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001119

$0.0000000000000001414

$0.1616

$0.04647

$0.0000000000249

$0.03706

