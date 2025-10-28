GPUAIGPUAI چیست

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers. The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation. The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity. GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

منبع GPUAI (GPUAI) وب سایت رسمی

GPUAI به ارزهای محلی

توکنومیکس GPUAI (GPUAI)

درک، توکنومیکس GPUAI (GPUAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GPUAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GPUAI (GPUAI) امروز GPUAI (GPUAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GPUAI به واحد USD برابر است با 0.00664573 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GPUAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00664573 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GPUAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GPUAI چقدر است؟ ارزش بازار GPUAI برابر است با $ 408.71K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GPUAI چقدر است؟ عرضه در گردش GPUAI برابر است با 61.50M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GPUAI چقدر بوده است؟ GPUAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.6198 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GPUAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GPUAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00437792 USD رسید. حجم معاملات GPUAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GPUAI برابر است با -- USD . آیا GPUAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GPUAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GPUAI مراجعه کنید.

