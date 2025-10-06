قیمت لحظه‌ ای SKX امروز برابر است با 0.47068 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SKX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SKX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SKX امروز برابر است با 0.47068 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SKX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SKX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

SKX قیمت لحظه ای(SKX)

قیمت لحظه‌ ای 1 SKX به USD:

$0.47068
$0.47068$0.47068
-0.25%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای SKX (SKX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-20 05:38:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SKX (SKX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.59958
$ 0.59958$ 0.59958
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666

$ 0.59958
$ 0.59958$ 0.59958

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

-1.48%

-0.25%

-31.77%

-31.77%

قیمت لحظه‌ ای SKX (SKX) برابر است با $ 0.47068. در 24 ساعت گذشته، SKX در بازه قیمتی حداقل $ 0.36666 تا حداکثر $ 0.59958 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SKX برابر با $ 2.9071059942900916 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.012645799433479828 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SKX در یک ساعت گذشته -1.48%، در 24 ساعت گذشته -0.25% و در 7 روز گذشته -31.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SKX (SKX)

No.3674

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 891.46K
$ 891.46K$ 891.46K

$ 47.07M
$ 47.07M$ 47.07M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

ارزش بازار فعلی SKX برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 891.46K. عرضه در گردش SKX برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.07M است.

تاریخچه قیمت SKX (SKX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت SKX برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0011796-0.25%
30 روز$ +0.01529+3.35%
60 روز$ +0.45267+2,513.43%
90 روز$ +0.44636+1,835.36%
تغییر قیمت امروز SKX

امروز، SKX تغییر $ -0.0011796 (-0.25%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه SKX

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.01529 (+3.35%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه SKX

با گسترش بازه به 60 روز، SKX تغییر $ +0.45267 (+2,513.43%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه SKX

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.44636 (+1,835.36%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت SKX (SKX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت SKX را ببینید.

SKXSKX چیست

توکن SKX صادر شده توسط S&PanaX Co., Ltd. به عنوان ارز بومی مورد استفاده در پلتفرم SKX عمل می کند. این پلت فرم در درجه اول به فضاهای ارتباطی و یک مرکز خرید تقسیم می شود و فضاهایی را برای تعامل، اشتراک گذاری اطلاعات و مشارکت در فعالیت های مختلف در اختیار کاربران قرار می دهد. به طور خاص، در مرکز خرید SKX، کاربران برای مشارکت در اطلاعات یا شرکت در فعالیت‌ها جوایزی دریافت می‌کنند که در توکن‌های SKX ارائه می‌شود. سپس می‌توان از این توکن‌ها در مرکز خرید برای خرید کالاها و خدمات استفاده کرد و به عنوان نوعی پرداخت عمل می‌کند. علاوه بر این، پلتفرم با همکاری با مشاغل وابسته، قصد دارد کاربرد توکن‌های SKX را گسترش دهد و مزایا و فرصت‌های بیشتری را به کاربران ارائه دهد.

هم اکنون SKX در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های SKX خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SKX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره SKX را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید SKX شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت SKX (USD)

ارزش SKX (SKX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SKX (SKX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SKX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SKX را بررسی کنید!

توکنومیکس SKX (SKX)

درک، توکنومیکس SKX (SKX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SKX بیشتر بدانید!

نحوه خریدSKX (SKX)

آیا به دنبال نحوه خرید SKX هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی SKX را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SKX به ارزهای محلی

1 SKX(SKX) به VND
12,385.9442
1 SKX(SKX) به AUD
A$0.7201404
1 SKX(SKX) به GBP
0.3483032
1 SKX(SKX) به EUR
0.400078
1 SKX(SKX) به USD
$0.47068
1 SKX(SKX) به MYR
RM1.9862696
1 SKX(SKX) به TRY
19.721492
1 SKX(SKX) به JPY
¥70.602
1 SKX(SKX) به ARS
ARS$662.929246
1 SKX(SKX) به RUB
38.289818
1 SKX(SKX) به INR
41.41984
1 SKX(SKX) به IDR
Rp7,844.6635288
1 SKX(SKX) به PHP
27.346508
1 SKX(SKX) به EGP
￡E.22.3384728
1 SKX(SKX) به BRL
R$2.541672
1 SKX(SKX) به CAD
C$0.658952
1 SKX(SKX) به BDT
57.5029756
1 SKX(SKX) به NGN
692.1725944
1 SKX(SKX) به COP
$1,810.305882
1 SKX(SKX) به ZAR
R.8.1804184
1 SKX(SKX) به UAH
19.7026648
1 SKX(SKX) به TZS
T.Sh.1,162.1701084
1 SKX(SKX) به VES
Bs94.60668
1 SKX(SKX) به CLP
$449.97008
1 SKX(SKX) به PKR
Rs133.3718848
1 SKX(SKX) به KZT
254.0071688
1 SKX(SKX) به THB
฿15.4288904
1 SKX(SKX) به TWD
NT$14.4169284
1 SKX(SKX) به AED
د.إ1.7273956
1 SKX(SKX) به CHF
Fr0.3718372
1 SKX(SKX) به HKD
HK$3.6524768
1 SKX(SKX) به AMD
֏181.0282348
1 SKX(SKX) به MAD
.د.م4.3161356
1 SKX(SKX) به MXN
$8.6558052
1 SKX(SKX) به SAR
ريال1.7603432
1 SKX(SKX) به ETB
Br70.0936656
1 SKX(SKX) به KES
KSh60.9671804
1 SKX(SKX) به JOD
د.أ0.33371212
1 SKX(SKX) به PLN
1.7085684
1 SKX(SKX) به RON
лв2.0521648
1 SKX(SKX) به SEK
kr4.4338056
1 SKX(SKX) به BGN
лв0.7860356
1 SKX(SKX) به HUF
Ft157.0988636
1 SKX(SKX) به CZK
9.8042644
1 SKX(SKX) به KWD
د.ك0.14402808
1 SKX(SKX) به ILS
1.553244
1 SKX(SKX) به BOB
Bs3.2618124
1 SKX(SKX) به AZN
0.800156
1 SKX(SKX) به TJS
SM4.35379
1 SKX(SKX) به GEL
1.270836
1 SKX(SKX) به AOA
Kz430.6298388
1 SKX(SKX) به BHD
.د.ب0.17744636
1 SKX(SKX) به BMD
$0.47068
1 SKX(SKX) به DKK
kr3.012352
1 SKX(SKX) به HNL
L12.3835908
1 SKX(SKX) به MUR
21.1947204
1 SKX(SKX) به NAD
$8.2180728
1 SKX(SKX) به NOK
kr4.7350408
1 SKX(SKX) به NZD
$0.8189832
1 SKX(SKX) به PAB
B/.0.47068
1 SKX(SKX) به PGK
K2.0050968
1 SKX(SKX) به QAR
ر.ق1.7132752
1 SKX(SKX) به RSD
дин.47.3315808
1 SKX(SKX) به UZS
soʻm5,739.9990816
1 SKX(SKX) به ALL
L39.0052516
1 SKX(SKX) به ANG
ƒ0.8425172
1 SKX(SKX) به AWG
ƒ0.847224
1 SKX(SKX) به BBD
$0.94136
1 SKX(SKX) به BAM
KM0.7860356
1 SKX(SKX) به BIF
Fr1,388.03532
1 SKX(SKX) به BND
$0.6071772
1 SKX(SKX) به BSD
$0.47068
1 SKX(SKX) به JMD
$75.8783228
1 SKX(SKX) به KHR
1,897.89943
1 SKX(SKX) به KMF
Fr198.62696
1 SKX(SKX) به LAK
10,232.1737084
1 SKX(SKX) به LKR
රු142.9313956
1 SKX(SKX) به MDL
L7.930958
1 SKX(SKX) به MGA
Ar2,101.2473104
1 SKX(SKX) به MOP
P3.7748536
1 SKX(SKX) به MVR
7.201404
1 SKX(SKX) به MWK
MK818.5737084
1 SKX(SKX) به MZN
MT30.0811588
1 SKX(SKX) به NPR
रु66.4882568
1 SKX(SKX) به PYG
3,361.59656
1 SKX(SKX) به RWF
Fr683.89804
1 SKX(SKX) به SBD
$3.8736964
1 SKX(SKX) به SCR
6.542452
1 SKX(SKX) به SRD
$18.5494988
1 SKX(SKX) به SVC
$4.1278636
1 SKX(SKX) به SZL
L8.2274864
1 SKX(SKX) به TMT
m1.64738
1 SKX(SKX) به TND
د.ت1.376739
1 SKX(SKX) به TTD
$3.200624
1 SKX(SKX) به UGX
Sh1,651.14544
1 SKX(SKX) به XAF
Fr264.52216
1 SKX(SKX) به XCD
$1.270836
1 SKX(SKX) به XOF
Fr264.52216
1 SKX(SKX) به XPF
Fr48.00936
1 SKX(SKX) به BWP
P6.3259392
1 SKX(SKX) به BZD
$0.9460668
1 SKX(SKX) به CVE
$44.5545688
1 SKX(SKX) به DJF
Fr83.78104
1 SKX(SKX) به DOP
$29.8505256
1 SKX(SKX) به DZD
د.ج60.9201124
1 SKX(SKX) به FJD
$1.0684436
1 SKX(SKX) به GNF
Fr4,092.5626
1 SKX(SKX) به GTQ
Q3.6148224
1 SKX(SKX) به GYD
$98.7533708
1 SKX(SKX) به ISK
kr56.95228

منابع SKX

برای درک عمیق‌ تر SKX، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی SKX
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره SKX

امروز SKX (SKX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SKX به واحد USD برابر است با 0.47068 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SKX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SKX نسبت به USD برابر است با $ 0.47068. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SKX چقدر است؟
ارزش بازار SKX برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SKX چقدر است؟
عرضه در گردش SKX برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SKX چقدر بوده است؟
SKX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.9071059942900916 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SKX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SKX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.012645799433479828 USD رسید.
حجم معاملات SKX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SKX برابر است با $ 891.46K USD.
آیا SKX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SKX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SKX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-20 05:38:56 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SKX (SKX)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب SKX به USD

مقدار

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0.47068 USD

معامله SKX

/USDTSKX
$0.47068
$0.47068$0.47068
-0.25%

