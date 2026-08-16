قیمت امروز Givest

قیمت لحظه‌ ای Givest (GIVEST) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GIVEST به USD برابر با $ 0 برای هر GIVEST می‌ باشد.

توکن Givest در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 132,728 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GIVEST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GIVEST در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00206384 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GIVEST طی یک ساعت گذشته به میزان -2.36% و در هفت روز اخیر به میزان -45.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.93K رسیده است.

اطلاعات بازار Givest (GIVEST)

ارزش بازار $ 132.73K$ 132.73K $ 132.73K حجم (24 ساعته) $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 132.73K$ 132.73K $ 132.73K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Givest برابر است با $ 132.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.93K. عرضه در گردش GIVEST برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 132.73K است.