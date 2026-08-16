قیمت امروز GIGATROLL

قیمت لحظه‌ ای GIGATROLL ($GIGATROLL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $GIGATROLL به USD برابر با $ 0 برای هر $GIGATROLL می‌ باشد.

توکن GIGATROLL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,855 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M $GIGATROLL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $GIGATROLL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $GIGATROLL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.38% و در هفت روز اخیر به میزان +15.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GIGATROLL ($GIGATROLL)

ارزش بازار $ 49.86K$ 49.86K $ 49.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.86K$ 49.86K $ 49.86K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,982,465.234947 999,982,465.234947 999,982,465.234947

ارزش بازار فعلی GIGATROLL برابر است با $ 49.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $GIGATROLL برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999982465.234947 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.86K است.