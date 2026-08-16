قیمت امروز Get Shit Done

قیمت لحظه‌ ای Get Shit Done (GSD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GSD به USD برابر با $ 0 برای هر GSD می‌ باشد.

توکن Get Shit Done در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,055 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M GSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GSD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00884348 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.87% و در هفت روز اخیر به میزان +7.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Get Shit Done (GSD)

ارزش بازار $ 44.06K$ 44.06K $ 44.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.06K$ 44.06K $ 44.06K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,929,647.7799002 999,929,647.7799002 999,929,647.7799002

ارزش بازار فعلی Get Shit Done برابر است با $ 44.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GSD برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999929647.7799002 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.06K است.