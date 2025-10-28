GasspasGASS چیست

Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name. Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas's visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that "cats eat rats". Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.

منبع Gasspas (GASS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Gasspas (USD)

ارزش Gasspas (GASS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gasspas (GASS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gasspas را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Gasspas را بررسی کنید!

GASS به ارزهای محلی

توکنومیکس Gasspas (GASS)

درک، توکنومیکس Gasspas (GASS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GASS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gasspas (GASS) امروز Gasspas (GASS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GASS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GASS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GASS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gasspas چقدر است؟ ارزش بازار GASS برابر است با $ 893.80K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GASS چقدر است؟ عرضه در گردش GASS برابر است با 420.69T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GASS چقدر بوده است؟ GASS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GASS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GASS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GASS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GASS برابر است با -- USD . آیا GASS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GASS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GASS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gasspas (GASS)