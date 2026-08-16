قیمت امروز GaiAI

قیمت لحظه‌ ای GaiAI (GAIX) در حال حاضر برابر با $ 0.00583625 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 17.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GAIX به USD برابر با $ 0.00583625 برای هر GAIX می‌ باشد.

توکن GaiAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 958,121 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 164.17M GAIX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GAIX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00709484 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.229919 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GAIX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -18.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.93 رسیده است.

اطلاعات بازار GaiAI (GAIX)

ارزش بازار $ 958.12K$ 958.12K $ 958.12K حجم (24 ساعته) $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M سرمایه در گردش 164.17M 164.17M 164.17M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی GaiAI برابر است با $ 958.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.93. عرضه در گردش GAIX برابر است با 164.17M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.84M است.