Meet Frost, the icy-white dog with piercing blue eyes and a presence as sharp as his name. He's more than a meme. He's the face of a fast-growing community and a symbol of where we're headed.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Frost (USD)

ارزش Frost (FROST) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Frost (FROST) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Frost را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Frost را بررسی کنید!

توکنومیکس Frost (FROST)

درک، توکنومیکس Frost (FROST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FROST بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Frost (FROST) امروز Frost (FROST) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FROST به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FROST نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FROST نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Frost چقدر است؟ ارزش بازار FROST برابر است با $ 16.24K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FROST چقدر است؟ عرضه در گردش FROST برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FROST چقدر بوده است؟ FROST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FROST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FROST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FROST چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FROST برابر است با -- USD . آیا FROST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FROST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FROST مراجعه کنید.

