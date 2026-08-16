قیمت امروز Fox Bets AI

قیمت لحظه‌ ای Fox Bets AI (FOX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOX به USD برابر با $ 0 برای هر FOX می‌ باشد.

توکن Fox Bets AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,252.62 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 350.00M FOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00133299 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Fox Bets AI (FOX)

ارزش بازار $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K سرمایه در گردش 350.00M 350.00M 350.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Fox Bets AI برابر است با $ 15.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FOX برابر است با 350.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.58K است.