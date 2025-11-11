اقتصاد توکنی Figure Heloc (FIGR_HELOC)

اقتصاد توکنی Figure Heloc (FIGR_HELOC)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Figure Heloc (FIGR_HELOC)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:07:45 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Figure Heloc (FIGR_HELOC)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Figure Heloc (FIGR_HELOC)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 13.95B
$ 13.95B$ 13.95B
کل عرضه:
$ 13.53B
$ 13.53B$ 13.53B
منبع تغذیه در گردش:
$ 13.53B
$ 13.53B$ 13.53B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 13.95B
$ 13.95B$ 13.95B
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 1.37
$ 1.37$ 1.37
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357
قیمت فعلی:
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

اطلاعات Figure Heloc (FIGR_HELOC).

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.figure.com
وایت پیپر
https://www.figure.com/about/

توکنومیکس Figure Heloc (FIGR_HELOC): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Figure Heloc (FIGR_HELOC) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های FIGR_HELOC که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های FIGR_HELOC که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی FIGR_HELOC را درک کردید، قیمت زنده توکن FIGR_HELOC را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت FIGR_HELOC

می‌خواهید بدانید که FIGR_HELOC به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت FIGR_HELOC ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.