EYEDEYED چیست

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the "meme of memes." The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

پیش‌ بینی قیمت EYED (USD)

ارزش EYED (EYED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از EYED (EYED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت EYED را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت EYED را بررسی کنید!

EYED به ارزهای محلی

توکنومیکس EYED (EYED)

درک، توکنومیکس EYED (EYED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EYED بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره EYED (EYED) امروز EYED (EYED) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EYED به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EYED نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EYED نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار EYED چقدر است؟ ارزش بازار EYED برابر است با $ 72.59K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EYED چقدر است؟ عرضه در گردش EYED برابر است با 58.65B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EYED چقدر بوده است؟ EYED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EYED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EYED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات EYED چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EYED برابر است با -- USD . آیا EYED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EYED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EYED مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به EYED (EYED)