قیمت امروز EtherFi Liquid Reserve

قیمت لحظه‌ ای EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) در حال حاضر برابر با $ 1.027 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIQUIDRESERVE به USD برابر با $ 1.027 برای هر LIQUIDRESERVE می‌ باشد.

توکن EtherFi Liquid Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,596,928 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.55M LIQUIDRESERVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIQUIDRESERVE در بازه‌ ای بین $ 1.027 (حداقل) و $ 1.027 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.027 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.024 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIQUIDRESERVE طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE)

ارزش بازار $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M سرمایه در گردش 1.55M 1.55M 1.55M عرضه کل 1,554,805.784681199 1,554,805.784681199 1,554,805.784681199

ارزش بازار فعلی EtherFi Liquid Reserve برابر است با $ 1.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش LIQUIDRESERVE برابر است با 1.55M، و عرضه کل آن 1554805.784681199 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.60M است.