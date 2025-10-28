ErectusDAOYUGE چیست

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

منبع ErectusDAO (YUGE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ErectusDAO (USD)

ارزش ErectusDAO (YUGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ErectusDAO (YUGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ErectusDAO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ErectusDAO را بررسی کنید!

YUGE به ارزهای محلی

توکنومیکس ErectusDAO (YUGE)

درک، توکنومیکس ErectusDAO (YUGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YUGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ErectusDAO (YUGE) امروز ErectusDAO (YUGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YUGE به واحد USD برابر است با 0.195834 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YUGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.195834 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YUGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ErectusDAO چقدر است؟ ارزش بازار YUGE برابر است با $ 312.38K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YUGE چقدر است؟ عرضه در گردش YUGE برابر است با 1.60M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YUGE چقدر بوده است؟ YUGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.281013 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YUGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YUGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.178234 USD رسید. حجم معاملات YUGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YUGE برابر است با -- USD . آیا YUGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YUGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YUGE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ErectusDAO (YUGE)