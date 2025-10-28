قیمت لحظه‌ ای ErectusDAO امروز برابر است با 0.195834 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YUGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YUGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ErectusDAO امروز برابر است با 0.195834 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YUGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YUGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره YUGE

اطلاعات قیمت YUGE

وب‌سایت رسمی YUGE

توکنومیکس YUGE

پیش‌بینی قیمت YUGE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو ErectusDAO

قیمت ErectusDAO (YUGE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 YUGE به USD:

$0.195834
$0.195834$0.195834
-3.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ErectusDAO (YUGE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:41:24 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ErectusDAO (YUGE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.195632
$ 0.195632$ 0.195632
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.207638
$ 0.207638$ 0.207638
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.195632
$ 0.195632$ 0.195632

$ 0.207638
$ 0.207638$ 0.207638

$ 0.281013
$ 0.281013$ 0.281013

$ 0.178234
$ 0.178234$ 0.178234

+0.10%

-3.59%

+1.46%

+1.46%

قیمت لحظه‌ ای ErectusDAO (YUGE) برابر است با $0.195834. در 24 ساعت گذشته، YUGE در بازه قیمتی حداقل $ 0.195632 تا حداکثر $ 0.207638 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YUGE برابر با $ 0.281013 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.178234 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YUGE در یک ساعت گذشته +0.10%، در 24 ساعت گذشته -3.59% و در 7 روز گذشته +1.46% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ErectusDAO (YUGE)

$ 312.38K
$ 312.38K$ 312.38K

--
----

$ 312.38K
$ 312.38K$ 312.38K

1.60M
1.60M 1.60M

1,595,241.433839235
1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

ارزش بازار فعلی ErectusDAO برابر است با $ 312.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YUGE برابر است با 1.60M، و عرضه کل آن 1595241.433839235 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 312.38K است.

تاریخچه قیمت ErectusDAO (YUGE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ErectusDAO به USD به میزان $ -0.0073102302292404 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ErectusDAO به USD به میزان $ -0.0211507378 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ErectusDAO به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ErectusDAO به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0073102302292404-3.59%
30 روز$ -0.0211507378-10.80%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

ErectusDAOYUGE چیست

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ErectusDAO (YUGE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ErectusDAO (USD)

ارزش ErectusDAO (YUGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ErectusDAO (YUGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ErectusDAO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ErectusDAO را بررسی کنید!

YUGE به ارزهای محلی

توکنومیکس ErectusDAO (YUGE)

درک، توکنومیکس ErectusDAO (YUGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YUGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ErectusDAO (YUGE)

امروز ErectusDAO (YUGE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YUGE به واحد USD برابر است با 0.195834 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YUGE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YUGE نسبت به USD برابر است با $ 0.195834. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ErectusDAO چقدر است؟
ارزش بازار YUGE برابر است با $ 312.38K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YUGE چقدر است؟
عرضه در گردش YUGE برابر است با 1.60M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YUGE چقدر بوده است؟
YUGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.281013 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YUGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YUGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.178234 USD رسید.
حجم معاملات YUGE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YUGE برابر است با -- USD.
آیا YUGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YUGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YUGE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:41:24 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ErectusDAO (YUGE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,921.80
$113,921.80$113,921.80

-0.91%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,098.96
$4,098.96$4,098.96

-1.77%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05487
$0.05487$0.05487

-1.50%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.28
$201.28$201.28

+0.58%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1480
$4.1480$4.1480

-20.01%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,098.96
$4,098.96$4,098.96

-1.77%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,921.80
$113,921.80$113,921.80

-0.91%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.28
$201.28$201.28

+0.58%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6275
$2.6275$2.6275

-1.27%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,139.92
$1,139.92$1,139.92

-0.32%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001101
$0.001101$0.001101

+83.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001320
$0.0000000000000001320$0.0000000000000001320

+1,111.00%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1602
$0.1602$0.1602

+220.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04405
$0.04405$0.04405

+120.25%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000202
$0.0000000000202$0.0000000000202

+98.03%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03710
$0.03710$0.03710

+99.24%