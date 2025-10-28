EmergeEMERGE چیست

$EMERGE powers the first platform bringing AI content generation directly into social media feeds. As a product token, $EMERGE aligns user incentives with long term investors while generating operational income through workflow usage fees and creator revenue splits. $EMERGE serves as the parent token for our upcoming workflow token launch pad ecosystem, where viral AI workflows can spawn their own tokens paired to $EMERGE, creating a multi layered economy that captures value from every viral moment and meme created on our platform.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

توکنومیکس Emerge (EMERGE)

درک، توکنومیکس Emerge (EMERGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EMERGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Emerge (EMERGE) امروز Emerge (EMERGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EMERGE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EMERGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EMERGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Emerge چقدر است؟ ارزش بازار EMERGE برابر است با $ 1.02M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EMERGE چقدر است؟ عرضه در گردش EMERGE برابر است با 94.77B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EMERGE چقدر بوده است؟ EMERGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EMERGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EMERGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات EMERGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EMERGE برابر است با -- USD . آیا EMERGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EMERGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EMERGE مراجعه کنید.

