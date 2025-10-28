قیمت لحظه‌ ای Emerge امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EMERGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EMERGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Emerge امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EMERGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EMERGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره EMERGE

اطلاعات قیمت EMERGE

وب‌سایت رسمی EMERGE

توکنومیکس EMERGE

پیش‌بینی قیمت EMERGE

لوگو Emerge

قیمت Emerge (EMERGE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 EMERGE به USD:

--
----
-7.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Emerge (EMERGE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:41:09 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Emerge (EMERGE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.09%

-7.71%

+10.48%

+10.48%

قیمت لحظه‌ ای Emerge (EMERGE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، EMERGE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته EMERGE برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، EMERGE در یک ساعت گذشته +3.09%، در 24 ساعت گذشته -7.71% و در 7 روز گذشته +10.48% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Emerge (EMERGE)

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

94.77B
94.77B 94.77B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Emerge برابر است با $ 1.02M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EMERGE برابر است با 94.77B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.08M است.

تاریخچه قیمت Emerge (EMERGE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Emerge به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Emerge به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Emerge به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Emerge به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-7.71%
30 روز$ 0+9.54%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

EmergeEMERGE چیست

$EMERGE powers the first platform bringing AI content generation directly into social media feeds. As a product token, $EMERGE aligns user incentives with long term investors while generating operational income through workflow usage fees and creator revenue splits. $EMERGE serves as the parent token for our upcoming workflow token launch pad ecosystem, where viral AI workflows can spawn their own tokens paired to $EMERGE, creating a multi layered economy that captures value from every viral moment and meme created on our platform.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Emerge (EMERGE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Emerge (USD)

ارزش Emerge (EMERGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Emerge (EMERGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Emerge را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Emerge را بررسی کنید!

EMERGE به ارزهای محلی

توکنومیکس Emerge (EMERGE)

درک، توکنومیکس Emerge (EMERGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EMERGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Emerge (EMERGE)

امروز Emerge (EMERGE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای EMERGE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی EMERGE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی EMERGE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Emerge چقدر است؟
ارزش بازار EMERGE برابر است با $ 1.02M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش EMERGE چقدر است؟
عرضه در گردش EMERGE برابر است با 94.77B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت EMERGE چقدر بوده است؟
EMERGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت EMERGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
EMERGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات EMERGE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EMERGE برابر است با -- USD.
آیا EMERGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد EMERGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EMERGE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:41:09 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

