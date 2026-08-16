قیمت امروز Ekstra AI

قیمت لحظه‌ ای Ekstra AI (XTRA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XTRA به USD برابر با $ 0 برای هر XTRA می‌ باشد.

توکن Ekstra AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 144,573 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 848.21M XTRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XTRA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00102544 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XTRA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.50% و در هفت روز اخیر به میزان -17.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Ekstra AI (XTRA)

ارزش بازار $ 144.57K$ 144.57K $ 144.57K حجم (24 ساعته) $ 1.26K$ 1.26K $ 1.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 156.30K$ 156.30K $ 156.30K سرمایه در گردش 848.21M 848.21M 848.21M عرضه کل 999,837,176.850064 999,837,176.850064 999,837,176.850064

ارزش بازار فعلی Ekstra AI برابر است با $ 144.57K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.26K. عرضه در گردش XTRA برابر است با 848.21M، و عرضه کل آن 999837176.850064 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 156.30K است.