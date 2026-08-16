قیمت امروز EGL1

قیمت لحظه‌ ای EGL1 (EGL1) در حال حاضر برابر با $ 0.01608615 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EGL1 به USD برابر با $ 0.01608615 برای هر EGL1 می‌ باشد.

توکن EGL1 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,425,547 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 959.32M EGL1 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EGL1 در بازه‌ ای بین $ 0.01608288 (حداقل) و $ 0.01694153 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.122851 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01008437 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EGL1 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان +20.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 849.05K رسیده است.

اطلاعات بازار EGL1 (EGL1)

ارزش بازار $ 15.43M$ 15.43M $ 15.43M حجم (24 ساعته) $ 849.05K$ 849.05K $ 849.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.09M$ 16.09M $ 16.09M سرمایه در گردش 959.32M 959.32M 959.32M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی EGL1 برابر است با $ 15.43M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 849.05K. عرضه در گردش EGL1 برابر است با 959.32M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.09M است.