قیمت لحظه‌ ای EAGLES WINGS امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EGW به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EGW را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو EAGLES WINGS

قیمت EAGLES WINGS (EGW)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 EGW به USD:

--
----
-5.00%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای EAGLES WINGS (EGW)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:44:32 (UTC+8)

اطلاعات قیمت EAGLES WINGS (EGW) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-5.01%

-7.04%

-7.04%

قیمت لحظه‌ ای EAGLES WINGS (EGW) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، EGW در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته EGW برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، EGW در یک ساعت گذشته -0.53%، در 24 ساعت گذشته -5.01% و در 7 روز گذشته -7.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار EAGLES WINGS (EGW)

$ 49.01K
$ 49.01K$ 49.01K

--
----

$ 49.01K
$ 49.01K$ 49.01K

446.95B
446.95B 446.95B

446,949,443,649.4603
446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

ارزش بازار فعلی EAGLES WINGS برابر است با $ 49.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EGW برابر است با 446.95B، و عرضه کل آن 446949443649.4603 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.01K است.

تاریخچه قیمت EAGLES WINGS (EGW) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت EAGLES WINGS به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت EAGLES WINGS به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت EAGLES WINGS به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت EAGLES WINGS به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-5.01%
30 روز$ 0-26.64%
60 روز$ 0-41.14%
90 روز$ 0--

EAGLES WINGSEGW چیست

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت EAGLES WINGS (USD)

ارزش EAGLES WINGS (EGW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از EAGLES WINGS (EGW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت EAGLES WINGS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت EAGLES WINGS را بررسی کنید!

EGW به ارزهای محلی

توکنومیکس EAGLES WINGS (EGW)

درک، توکنومیکس EAGLES WINGS (EGW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EGW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره EAGLES WINGS (EGW)

امروز EAGLES WINGS (EGW) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای EGW به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی EGW نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی EGW نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار EAGLES WINGS چقدر است؟
ارزش بازار EGW برابر است با $ 49.01K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش EGW چقدر است؟
عرضه در گردش EGW برابر است با 446.95B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت EGW چقدر بوده است؟
EGW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت EGW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
EGW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات EGW چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EGW برابر است با -- USD.
آیا EGW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد EGW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EGW مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:44:32 (UTC+8)

