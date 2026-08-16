قیمت امروز Durovs Dog

قیمت لحظه‌ ای Durovs Dog (PYONYA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PYONYA به USD برابر با $ 0 برای هر PYONYA می‌ باشد.

توکن Durovs Dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 197,156 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 923.51M PYONYA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PYONYA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PYONYA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.32% و در هفت روز اخیر به میزان -10.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.30K رسیده است.

اطلاعات بازار Durovs Dog (PYONYA)

ارزش بازار $ 197.16K$ 197.16K $ 197.16K حجم (24 ساعته) $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 213.49K$ 213.49K $ 213.49K سرمایه در گردش 923.51M 923.51M 923.51M عرضه کل 923,505,575.004138 923,505,575.004138 923,505,575.004138

ارزش بازار فعلی Durovs Dog برابر است با $ 197.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.30K. عرضه در گردش PYONYA برابر است با 923.51M، و عرضه کل آن 923505575.004138 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 213.49K است.