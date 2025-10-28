DRESSdioDRESS چیست

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms. DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت DRESSdio (USD)

ارزش DRESSdio (DRESS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DRESSdio (DRESS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DRESSdio را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DRESSdio را بررسی کنید!

DRESS به ارزهای محلی

توکنومیکس DRESSdio (DRESS)

درک، توکنومیکس DRESSdio (DRESS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DRESS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DRESSdio (DRESS) امروز DRESSdio (DRESS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DRESS به واحد USD برابر است با 0.066387 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DRESS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.066387 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DRESS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DRESSdio چقدر است؟ ارزش بازار DRESS برابر است با $ 21.83M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DRESS چقدر است؟ عرضه در گردش DRESS برابر است با 352.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DRESS چقدر بوده است؟ DRESS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.152477 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DRESS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DRESS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03099864 USD رسید. حجم معاملات DRESS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DRESS برابر است با -- USD . آیا DRESS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DRESS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DRESS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DRESSdio (DRESS)