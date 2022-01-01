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برترین توکن‌ های خرده فروشی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش خرده فروشی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Faith Tribe
Faith Tribe
FTRB
$ 0.00395006
-0.01%
-0.00%
-4.09%
$ 16.27M
$ 3.80K
2
Vow
Vow
VOW
$ 0.02968
-0.03%
+6.50%
+19.44%
$ 10.57M
$ 2.55M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09405
+0.21%
-1.89%
-8.24%
$ 6.54M
$ 312.56K
4
MANSORY
MANSORY
MNSRY
$ 0.006676
+0.06%
-0.71%
-1.79%
$ 6.01M
$ 4.26M
5
BugsCoin
BugsCoin
BGSC
$ 0.00059025
-0.83%
-0.02%
-0.56%
$ 5.50M
$ 51.72K
6
Roam
Roam
ROAM
$ 0.011987
+0.14%
-1.32%
+30.37%
$ 4.23M
$ 2.83M
7
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00169273
-0.17%
--
+1.61%
$ 3.30M
$ 1.89
8
MileVerse
MileVerse
MVC
$ 0.00115604
-0.36%
+0.04%
+4.07%
$ 3.11M
$ 70.94K
9
THAT
THAT
THAT
$ 0.00198356
+0.01%
0.00%
+1.13%
$ 3.05M
$ 21.79K
10
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21794
+0.05%
+0.04%
+0.40%
$ 2.10M
$ 364.68K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008974
-0.13%
+5.10%
+7.65%
$ 1.47M
$ 68.37M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002137
0.00%
+1.09%
+1.14%
$ 1.35M
$ 3.15B
13
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.205
-0.01%
+0.21%
-1.41%
$ 387.29K
$ 3.29K
14
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
15
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00024326
-0.71%
-0.09%
-16.92%
$ 156.89K
$ 2.02K
16
HanChain
HanChain
HAN
$ 0.000163
-0.02%
+0.01%
-1.97%
$ 112.45K
$ 522.80K
17
WFDP
WFDP
WFDP
$ 38.47
0.00%
+0.01%
+1.29%
$ 43.84K
$ 37.10K
18
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.104E-5
+0.10%
+0.20%
-10.53%
$ 41.05K
--
19
DRESSdio
DRESSdio
DRESS
$ 6.13E-5
+1.07%
+2.10%
+20.38%
$ 33.39K
--
20
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 1.92123E-7
+0.11%
+0.20%
-18.58%
$ 17.87K
--
21
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0016901
-0.07%
-0.23%
+8.75%
--
$ 10.84M

سوالات متداول

توکن‌ های خرده فروشی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های خرده فروشی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 21 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $64.47M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن خرده فروشی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته خرده فروشی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VOW با ثبت تغییر قیمتی 6.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن خرده فروشی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 21 توکن از دسته خرده فروشی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص خرده فروشی می‌توان به FTRB, VOW, SOIL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته خرده فروشی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های خرده فروشی در حال حاضر حدود $64.47M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش خرده فروشی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.