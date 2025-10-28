DrawcastDRAW چیست

Drawcast is a fun and competitive social drawing game built on Farcaster and the Base app. With over 6,000 players already onboard, it has quickly risen to become one of the top-ranked apps in the Farcaster ecosystem. Players can challenge friends, share their creativity, and even earn rewards, making Drawcast not just a game but a growing community where art, fun, and onchain culture come together. Drawcast is a fun and competitive social drawing game built on Farcaster and the Base app. With over 6,000 players already onboard, it has quickly risen to become one of the top-ranked apps in the Farcaster ecosystem. Players can challenge friends, share their creativity, and even earn rewards, making Drawcast not just a game but a growing community where art, fun, and onchain culture come together.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Drawcast (USD)

ارزش Drawcast (DRAW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Drawcast (DRAW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Drawcast را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Drawcast را بررسی کنید!

DRAW به ارزهای محلی

توکنومیکس Drawcast (DRAW)

درک، توکنومیکس Drawcast (DRAW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DRAW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Drawcast (DRAW) امروز Drawcast (DRAW) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DRAW به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DRAW نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DRAW نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Drawcast چقدر است؟ ارزش بازار DRAW برابر است با $ 225.09K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DRAW چقدر است؟ عرضه در گردش DRAW برابر است با 100.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DRAW چقدر بوده است؟ DRAW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DRAW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DRAW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DRAW چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DRAW برابر است با -- USD . آیا DRAW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DRAW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DRAW مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Drawcast (DRAW)