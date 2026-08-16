قیمت امروز Dogecoin20

قیمت لحظه‌ ای Dogecoin20 (DOGE20) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGE20 به USD برابر با $ 0 برای هر DOGE20 می‌ باشد.

توکن Dogecoin20 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 144,101 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 140.00B DOGE20 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGE20 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGE20 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dogecoin20 (DOGE20)

ارزش بازار $ 144.10K$ 144.10K $ 144.10K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 144.10K$ 144.10K $ 144.10K سرمایه در گردش 140.00B 140.00B 140.00B عرضه کل 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0 140,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dogecoin20 برابر است با $ 144.10K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOGE20 برابر است با 140.00B، و عرضه کل آن 140000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 144.10K است.