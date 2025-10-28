DockerDOCKERZXBT چیست

Docker is a Tokenized Treasury of Zora Creator Coins. Docker invests in a plethora of zora creator coins, all publicly available to see on the website. This treasury ties in directly to the $docker token, with profits made from the treasury automatically used to buyback $docker. This initiates the Docker flywheel, where trading fees made from $docker are then used to buy more creator coins.

منبع Docker (DOCKERZXBT) وب سایت رسمی

DOCKERZXBT به ارزهای محلی

توکنومیکس Docker (DOCKERZXBT)

درک، توکنومیکس Docker (DOCKERZXBT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOCKERZXBT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Docker (DOCKERZXBT) امروز Docker (DOCKERZXBT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOCKERZXBT به واحد USD برابر است با 0.00579241 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOCKERZXBT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00579241 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOCKERZXBT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Docker چقدر است؟ ارزش بازار DOCKERZXBT برابر است با $ 5.63M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOCKERZXBT چقدر است؟ عرضه در گردش DOCKERZXBT برابر است با 972.14M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOCKERZXBT چقدر بوده است؟ DOCKERZXBT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00981968 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOCKERZXBT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOCKERZXBT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DOCKERZXBT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOCKERZXBT برابر است با -- USD . آیا DOCKERZXBT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOCKERZXBT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOCKERZXBT مراجعه کنید.

