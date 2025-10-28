Dialectic USD VaultDUSD چیست

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability. Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'. Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability. Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Dialectic USD Vault (DUSD) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Dialectic USD Vault (USD)

ارزش Dialectic USD Vault (DUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dialectic USD Vault (DUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dialectic USD Vault را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dialectic USD Vault را بررسی کنید!

DUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس Dialectic USD Vault (DUSD)

درک، توکنومیکس Dialectic USD Vault (DUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dialectic USD Vault (DUSD) امروز Dialectic USD Vault (DUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DUSD به واحد USD برابر است با 1.004 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.004 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dialectic USD Vault چقدر است؟ ارزش بازار DUSD برابر است با $ 40.16M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DUSD چقدر است؟ عرضه در گردش DUSD برابر است با 40.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DUSD چقدر بوده است؟ DUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.007 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.999002 USD رسید. حجم معاملات DUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DUSD برابر است با -- USD . آیا DUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dialectic USD Vault (DUSD)